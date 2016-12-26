Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Спецслужбы продолжают изучать авиакатастрофу самолета Ту-154 в Сочи. Окончательно назвать причину крушения можно будет только после завершения расследования, однако эксперты уже сейчас готовы дать некоторые оценки.

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Как объяснил высокопоставленный сотрудник силовых структур, теракт в самолете Минобороны Россия просто не смогла бы утаить от стран НАТО, которые пристально следят за всеми передвижениями в районе Сирии, пишет газета «Коммерсантъ».

Таким образом, взрыв на борту лайнера непременно был бы зафиксирован системами наблюдения в Турции, Грузии или на Украине.

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Кроме того, эксперт подчеркнул, что если бы причиной крушения была бомба, то Ту-154 разрушился бы при ударе о воду, однако этого не произошло. Также

спецслужбы заявили, что и пассажиры, и багаж лайнера тщательно досматривались.

«Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», – цитирует «Интерфакс» анонимный источник.

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Кроме того, известно, что в Адлере Ту-154 был взят под охрану.

Из самолета выходил только штурман, питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом.

Другие специалисты отмечают, что самолет мог разбиться из-за неисправности закрылков или стабилизатора. Отметим, что версия теракта стала появляться в СМИ после информации о том, что обломки лайнера раскидало на большие расстояния. Однако глава Минтранса Максим Соколов заявил, что разброс кусков самолета произошел по причине сильного течения, сообщает РИА Новости.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря над акваторией Черного моря.

Лайнер держал курс на сирийскую Латакию.

По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека.

Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.


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