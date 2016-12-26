Лужков в ближайшие дни покинет больницу и отправится на горнолыжный курорт

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя отлично и намерен выписаться из больницы в ближайшее время. Об этом сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

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По его словам, Лужков проведет праздники с семьей на горнолыжном курорте.

«У него прекрасное, сильное, великолепное здоровье было и остается. Сейчас он чувствует себя отлично. У него было воспаление правового легкого, но он очень быстро идет на поправку и в ближайшие дни будет на горнолыжном курорте», — сказал Теребков агентству «Москва».

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Ранее СМИ сообщали, что Лужков попал в реанимацию, где его якобы вывели из состояния клинической смерти. В свою очередь, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в вузе.