Лужков в ближайшие дни покинет больницу и отправится на горнолыжный курорт

Юрий Лужков
 

Юрий Лужков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя отлично и намерен выписаться из больницы в ближайшее время. Об этом сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

Еще по этой теме

По его словам, Лужков проведет праздники с семьей на горнолыжном курорте.

«У него прекрасное, сильное, великолепное здоровье было и остается. Сейчас он чувствует себя отлично. У него было воспаление правового легкого, но он очень быстро идет на поправку и в ближайшие дни будет на горнолыжном курорте», — сказал Теребков агентству «Москва».

Еще по этой теме
Лужков перенес клиническую смерть

Лужков перенес клиническую смерть

Представитель Лужкова опроверг данные о его экстренной госпитализации

Представитель Лужкова опроверг данные о его экстренной госпитализации

Лужков сам рассказал о состоянии своего здоровья, опровергнув домыслы

Лужков сам рассказал о состоянии своего здоровья, опровергнув домыслы

Ранее СМИ сообщали, что Лужков попал в реанимацию, где его якобы вывели из состояния клинической смерти. В свою очередь, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в вузе.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Украина получила официальный аккаунт в Facebook Hi-Tech

Украина получила официальный аккаунт в Facebook

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом Hi-Tech

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован Showbiz

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован

Ученые: Морепродукты укрепляют здоровье Hi-Tech

Ученые: Морепродукты укрепляют здоровье

За рубежом

TVNET спрашивает

Стоит ли у тебя дома елка? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
TEHNISKO DIREKTORU/-I
TEHNISKO DIREKTORU/-I
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 