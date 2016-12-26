Ученый объяснил, что мешает найти упавший Ту-154

В зоне крушения самолета Ту-154 в Черном море наблюдаются сильные течение и резкие перепады глубин. Это может усложнить поиски лайнера и жертв катастрофы, заявил в комментарии РИА Новости замдиректора по южному отделению Института океанологии имени Ширшова РАН Сергей Куклев.
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«В основном течения там направлены на северо-запад, однако присутствуют завихрения в прибрежной зоне. Скорость течения может быть до полутора метров в секунду в зависимости от сложившейся гидрометеорологической обстановки. Также могут формироваться мощные придонные течения по каньонам.
Если рядом находится каньон, то может все отнести в каньон и дальше по нему на глубины», – сказал Куклев.
Он пояснил, что в районе Адлера и Хосты очень короткий шельфовый склон, составляющий 1,5-2 километра, к которому подходят подводные каньоны.Еще по этой теме
«Не знаю, в каком месте все произошло, но свал (подводный обрыв – ред.) может быть очень большой, резкий, до глубины в тысячу метров. Если там каньон находится, то обломки могут попасть в каньон», – отметил Куклев.
По его словам, для точной оценки «разноса» тел погибших и обломков самолета необходимо делать модельные расчеты.
«Занимаемся этим, но это небыстрый процесс», – сообщил ученый.
Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, военный ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.