В Турции задержаны еще более тысячи человек по подозрению в связях с Гюленом

Фетуллах Гюлен
 

Фетуллах Гюлен. Фото: AP/Scanpix

За прошлую неделю в Турции по подозрению в связях с курдскими боевиками были задержаны в общей сложности более 500 человек.

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По данным Reuters, которое ссылается на МВД Турции, еще около 1,1 тыс. человек были за тот же период задержаны по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Его в Турции обвиняют в попытке госпереворота 15 июля.

Также 78 человек были арестованы по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Ранее в Турции в рамках расследования попытки июльского переворота были уволены более 10 тыс. госслужащих,

подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана. Как сообщало Reuters, министр труда Мехмет Мезиноглу заявил, что власти страны «борются с партизанами РПК в основном на юго-востоке страны».

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Ранее были уволены несколько сотен учителей, связанных с группировкой, а также арестованы прокурдские политики. Всего с середины июля в Турции были уволены или отстранены от должностей около 125 тыс. чиновников. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что исламский проповедник Гюлен связан с кандидатом на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.


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