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Установлены очевидцы падения самолета Ту-154 в Черное море, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

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«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы», — пояснили в ведомстве.

Ранее 26 декабря в ФСБ заявили, что версия теракта или диверсии на борту самолета в данный момент не находит фактического подтверждения. Следствием рассматриваются четыре основных сценария: некачественное топливо, попадание посторонних предметов в двигатели, ошибка экипажа и техническая неисправность машины.

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Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27, 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки.

Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

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По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым.

На борту были девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.


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