Как дважды опечалить почти всю Латвию, находясь за тысячи километров от нее

2016 год был богат на самы разные сюрпризы: Великобритания решила повернуться спиной к Европейскому Союзу, а в США неожиданно для многих президентом стал щедрый на популистские выскзывания Дональд Трамп. Оба этих события очень расстроили большую часть жителей Латвии. Помимо Brexit сильнейшим испытанием для Европы стали беженцы. Европейцы не могут понять, почему они должны взваливать на себя эту ношу, если «эти сумасшедшие на Ближнем Востоке не могут жить в мире». Эти и некоторые другие события заставляют мнгогих смотреть с опаской на будущее.
- СМИ: Теракт в Берлине мог совершить мигрант из Туниса 21 декабря 2016 г.
- Ответственность за теракт в Берлине взяли на себя бойцы ИГ 20 декабря 2016 г.
- Теракт в Берлине: хозяин грузовика опознал водителя 20 декабря 2016 г.
- После теракта в Берлине Полиция безопасности работает в усиленном режиме 20 декабря 2016 г.
- Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо 19 декабря 2016 г.
- Бои за Алеппо: повстанцы сожгли несколько автобусов для эвакуации жителей 18 декабря 2016 г.
- СМИ: Британия потратит на Brexit 50-60 млрд евро 16 декабря 2016 г.
- Кремль назвал «страшилками» обвинения РФ во вмешательстве в Brexit 14 декабря 2016 г.
- Президент Rietumu banka: Латвия может выиграть от Brexit 14 декабря 2016 г.
- Из Алеппо за сутки вывели шесть тысяч мирных жителей 14 декабря 2016 г.
- В ООН обвинили войска Асада в убийстве мирных жителей Алеппо 13 декабря 2016 г.
- Яд миграции. Вопиющие преступления беженцев в ЕС 9 декабря 2016 г.
- МВД предлагает в первый месяц выплачивать беженцам пособие в двойном размере 29 ноября 2016 г.
- Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для беженцев 25 ноября 2016 г.
- Дзинтарс: из-за отъезда беженцев не стоит беспокоиться 14 ноября 2016 г.
- Хотите получить деньги - интегрируйте беженцев в латвийское общество 11 ноября 2016 г.
- Меркель пообещала сократить число турецких беженцев 8 ноября 2016 г.
- Во Франции поймали готовивших теракт в Ницце девушек 25 сентября 2016 г.
- Трагически известный гей-клуб в Орландо станет мемориалом 1 августа 2016 г.
- Родственники были шокированы поведением водителя-убийцы перед терактом в Ницце 17 июля 2016 г.
- ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Ницце 16 июля 2016 г.
- Террорист из Ниццы оказался многодетным депрессивным велосипедистом 15 июля 2016 г.
- Карикатурист Charlie Hebdo откликнулась на теракт в Ницце 15 июля 2016 г.
- Из аэропорта Ниццы проводится эвакуация 15 июля 2016 г.
- Бывшая жена: убийца из Орландо был психически неуравновешенным 13 июня 2016 г.
- Стрелок из Орландо перед бойней в ночном клубе присягнул на верность ИГ 12 июня 2016 г.
- СМИ назвали стрельбу в Орландо крупнейшей в истории США по числу жертв 12 июня 2016 г.
- СМИ: В аэропорту Брюсселя работают не менее 50 сторонников ИГ 31 марта 2016 г.
- Опознан и задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в аэропорту Брюсселя 26 марта 2016 г.
- Еще один взрыв в метро Брюсселя прогремел возле посольства США 22 марта 2016 г.
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