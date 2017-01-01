Как дважды опечалить почти всю Латвию, находясь за тысячи километров от нее

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2016 год был богат на самы разные сюрпризы: Великобритания решила повернуться спиной к Европейскому Союзу, а в США неожиданно для многих президентом стал щедрый на популистские выскзывания Дональд Трамп. Оба этих события очень расстроили большую часть жителей Латвии. Помимо Brexit сильнейшим испытанием для Европы стали беженцы. Европейцы не могут понять, почему они должны взваливать на себя эту ношу, если «эти сумасшедшие на Ближнем Востоке не могут жить в мире». Эти и некоторые другие события заставляют мнгогих смотреть с опаской на будущее.