Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154

Glābēji netālu no vietas, kur avarēja Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna Tu-154
 

Glābēji netālu no vietas, kur avarēja Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna Tu-154. Фото: TASS/Scanpix

Водолазы МЧС России обнаружили на месте, где ранее уже были найдены обломки Ту-154 Минобороны, пятиметровый фрагмент фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение накануне над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

«Обнаружен пятиметровый фрагмент самолета Ту-154, готовится операция по его подъему», - сказал собеседник агентства.

В штабе поисковой операции уточнили, что водолазы обнаружили фрагмент фюзеляжа с иллюминатором.

«По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы», - сказал Интерфаксу представитель поисково-спасательного отряда.

Работа на дне Черного моря продолжается. Спасатели продолжают находить личные вещи пассажиров.

В Минобороны опровергли информацию о том, что на некоторых пассажирах, тела которых были обнаружены в ходе поисковой операции, были надеты спасательные жилеты.

Также сообщается, что водолазы подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета Ту-154.

«В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Как уточнили в министерстве, по серийным номерам удалось установить их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров. Поиск фрагментов ведется по трассе полета самолета.

Поиск по секторам

Район поисков обломков разбившегося самолета Ту-154 разделен на 15 секторов, в семи из них дно моря исследовано.

«К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно»,

- сказали в военном ведомстве.

К месту проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты Русского географического общества. Поиски обломков ведут 45 кораблей, 12 самолетов, 10 вертолетов и три БПЛА, а также более 3,5 тысяч человек.


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