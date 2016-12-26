Из Черного моря достали тело командира Ту-154, в Москве официально опознан первый погибший

В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова - командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.

Тело пилота официально еще не опознано. На месте катастрофы обнаружены тела еще двух погибших, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Близ Сочи продолжается поисковая операция с участием водолазов и глубоководных аппаратов, черные ящики пока не найдены. Поиск осложняется сильным течением, которое, как предполагается, могло отнести тела в воды Абхазии.

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В операции задействованы 70 сотрудников МЧС Абхазии, в районе крушения работают 45 судов и пять вертолетов, сообщили в Минобороны. Также в районе поиска увеличивается группировка беспилотной авиации. Приступила к мониторингу надводной обстановки еще два беспилотных летательных аппарата «Гранат-4», что позволило непрерывно осуществлять мониторинг всех секторов поиска.

«В аэропорту Адлер осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества»,

- говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит «Интерфакс». Аппараты оборудованы манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине.

Установлено, что взлетная скорость Ту-154 составляла 345 км/ч, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа. Место падения находилось на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.

К 15 часам по московскому времени в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что «закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно».

Жители Сочи вышли на поиски первыми

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в первые часы после авиакатастрофы жители Сочи на личных катерах искали пассажиров, которые могли остаться в живых.

«Вчера это тронуло, наверное, всех жителей Сочи. В первые часы этой трагедии, как только стало известно, они на своих катерах, лодках вышли в море, как они говорят, спасать живых.

Они надеялись, что кто-то еще, может быть, барахтается в воде», - цитирует Кондратьева РИА «Новости».

Краснодарский губернатор считает, что это в целом свойственно русскому народу - «бросить все и попытаться спасти соотечественника».

В Москве опознан первый погибший

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Между тем в Москве, куда извлеченные из моря тела доставляют для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, опознан первый погибший, его имя пока не известно. Ранее сообщалось об 11 телах погибших, доставленных в столицу.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

В ФСБ не считают катастрофу результатом теракта и рассматривают 4 рабочие версии

Российские спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту самолета, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», - говорится в сообщении.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета»,

- отметили в ФСБ.

«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы», - добавили в ведомстве.

Источник РИА «Новости», знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб, сообщил, что на нескольких погибших пассажирах были надеты спасательные жилеты, однако Минобороны РФ опровергло это. «Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», - заявили в ведомстве.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого»), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.



