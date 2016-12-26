Политический обозреватель BBC Лаура Кюнсберг в эфире BBC Radio 4 подтвердила слухи о том, что королева Великобритании Елизавета II поддержала Brexit перед референдумом о членстве страны в Евросоюзе, сообщает The Guardian.
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Через девять месяцев после того, как The Sun в марте сообщила о поддержке королевой Brexit, Кюнсберг со ссылкой на свой источник во дворце подтвердила эту информацию. По словам источника, во время обеда в узком кругу королева якобы сказала: «Не понимаю, почему мы просто не можем выйти из ЕС? В чем проблема?» Букингемский дворец опроверг это сообщение таблоида, заявив, что королева остается политически нейтральной - как было всегда на протяжении 63 лет ее правления.
Журналистка BBC сказала, что слышала нечто подобное, но не решилась сообщать об этом, потому что она располагала свидетельством лишь одного источника, а BBC, для публикации обычно требуется подтверждение.Еще по этой теме
"В обычном разговоре один из них сказал: "Знаете что? В какой-то момент они собирались выйти,
я не знаю, коснется ли этого BBC, но королева сказала во время ланча в частной беседе, что мы должны выйти из ЕС, как она думает",
- пересказала Кюнсберг тот разговор.
Она добавила, что было много моментов в кампании по референдуму, но для нее был один, удививший лично ее. «У меня челюсть отпала. Очень жаль, что у меня всего один источник. Следующие несколько дней я пыталась подтвердить это, но не смогла найти доказательств. И вот несколько месяцев спустя кто-то другой это сделал. Конечно, тогда произошло выяснение между газетой и дворцом, было это сказано или нет».
The Sun между тем утверждает, что у нее было два источника, сообщивших об этом разговоре в Виндзорском замке. Королева спорила с вице-премьером Ником Клеггом, но Клегг сказал, что не может припомнить такой разговор. Он отослал журналистов к другому участнику обеда - Майкл Гоуву, бывшему секретарю юстиции, но и от того The Sun не удалось добиться толку.
Тема Brexit - референдума о выходе Великобритании из Евросоюза - на прошлой неделе получила новое развитие. Депутат палаты общин от Лейбористской партии и бывший министр культуры страны Бен Брэдшоу заявил, что Россия «весьма вероятно» вмешалась в это голосование и, как и в случае с президентскими выборами в США, повлияла на его исход.
В Великобритании считают, что Brexit должен радовать лично президента РФ Владимира Путина.