Украина поднялась в рейтинге экономик мира

Украина заняла 64 место, а в прошлом году она была на 86 месте.

Научно-исследовательский институт SolAbility опубликовал отчет Global Sustainable Competitiveness Index, в котором страны мира сравниваются по уровню развития и устойчивости их экономики.

Каждое государство получило определенное число баллов из 100. На первом месте оказалась Швеция, набравшая 60,9 баллов, на втором – Норвегия с 59,4 баллами, на третьем – Финляндия с 56, 2 баллами.

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Также в первую десятку самых конкурентоспособных стран попали Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург. Из стран бывшего СССР наилучший рейтинг у Литвы, она на 18 месте. Россия на 45 месте в рейтинге (в прошлом году – на 33 месте), Украина заняла 64 место (в 2015 году – на 86 месте).

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По итогам исследования был составлен рейтинг стран, обладающих лучшими инструментами, которые позволяют стимулировать рост экономики в будущем.

Рейтинг SolAbility основан на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление страной, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.