В Уганде перевернулось судно с футбольной командой и болельщиками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков, пишет в понедельник, 26 декабря, местная газета Daily Monitor.

Группа людей из села Кавейбанда в округе Булиза направлялись на рождественский матч в округ Хойма. По данным газеты, это должен был быть товарищеский футбольный матч. Лодка отплыла примерно на 100 метров от берега.

Офицер полиции Джон Рутагира сказал агентству AFP, что большинство пассажиров сели на судно пьяными, они распевали песни, свистели и дули в вувузелы, сообщает BBC. В результате утонули не менее 30 человек.

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Лодка была перегружена, но пошла на дно из-за того, что пассажиры собрались на одной стороне и нарушили равновесие судна.

Спасти удалось только 15 человек. Официально девять человек признаны погибшими, а 21 числится пропавшими без вести.

Капитан судна помогал проводить спасательную операцию.

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«Удивительно, но лодка перевернулась, когда вообще не было ветра. Те, кто умел плавать, спаслись без труда», - сказал местной газете арбитр матча, который был свидетелем происшествия. По его словам, у пассажиров не было спасательных жилетов. В числе погибших - 18-летняя мать пятимесячного младенца, которая приехала поддержать команду. Ребенка она благоразумно оставила дома с родителями.

Подобные происшествия достаточно часто происходят на озере Альберт, самой частой причиной является перегруз. Так, в ноябре на том же озере утонули 10 человек. В 2010 году на озере из-за перегрузки перевернулся паром, в результате погибли более 50 человек.


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