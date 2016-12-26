На месте крушения Ту-154 найдены останки около 80 человек

В ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 в Черном море найдены останки около 80 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.
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«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сказал он.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на поверхность были подняты «70 фрагментов тел».Еще по этой теме
Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источники сообщали об обнаружении тел 13 человек.