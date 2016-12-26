Турция просит международную коалицию помочь в борьбе с ИГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Турция обратилась за помощью к возглавляемой США коалиции, наносящей авиаудары по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии, передает Би-би-си.

Турецкая военная операция в Сирии началась около четырех месяцев назад.

С тех пор стране удалось зачистить значительный приграничный район в Сирии от сил как ИГ, так и курдских боевиков.

Еще по этой теме
Турция предложила РФ исключить доллар из расчетов

Турция предложила РФ исключить доллар из расчетов

Турция ждет отмены визового режима с Россией

Турция ждет отмены визового режима с Россией

Турция не намерена отказываться от присоединения к ЕС

Турция не намерена отказываться от присоединения к ЕС

Армия Турции оказывает значительную поддержку союзу повстанцев, выступающих как против ИГ, так и против правительства Сирии.

Теперь Турция нуждается в воздушной поддержке союзников в районе города Эль-Баб. Ее войска понесли серьезные потери в сражениях вокруг города.

Реклама

Боевики «Исламского государства» утверждают, что им удалось взять в плен несколько турецких военных. В поддержку этого заявления ИГ опубликовало в интернете видеозапись, на которой, согласно комментариям, двое турецких военнопленных были сожжены заживо.

Турция заявляет, что ее силы нанесли серьезный удар по ИГ, в результате чего как минимум 220 боевиков были убиты.

Представители сирийской оппозиции, однако, говорят, что в результате авиаударов турецких вооруженных сил в Эль-Баб погибли более 80 человек среди гражданского населения.

Пока нет никаких признаков того, что возглавляемая США коалиция, наносящая авиаудары по позициям ИГ вблизи Эль-Баб, как-то помогает операции турецких войск.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 144000 EUR

reklama.vesti.lv

Ноги шарпея: 61-летняя Версаче показала то, что лучше не видеть Wo&Men

Ноги шарпея: 61-летняя Версаче показала то, что лучше не видеть

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов Hi-Tech

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель Wo&Men

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов Showbiz

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов

Исламское государство

TVNET спрашивает

Стоит ли у тебя дома елка? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
TEHNISKO DIREKTORU/-I
TEHNISKO DIREKTORU/-I
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 