Мэр литовского города потребовал снять с елки звезду, назвав ее символом СССР

Мэр литовского Шимониса Дайнюс Бардаускас потребовал снять звезду с рождественской елки. С его точки зрения, горящая на елке звезда является не символом Рождества и Нового года, а напоминанием о коммунистической идеологии и СССР, на знамени которого находился этот символ. Политик, являющийся членом партии «Союз Отечества - христианские демократы», призвал городскую общественность «деидеологизировать» елку, однако его требование получило противодействие не только со стороны местного населения, но и со стороны духовенства, пишет ТАСС.

«Для кого-то пятиконечная звезда в первую очередь, возможно, и ассоциируется с коммунизмом, но для меня такое сравнение равнозначно утверждению, что каждый лысый мужчина прежде всего напоминает вождя мирового пролетариата», - заявил настоятель местного костела Вознесения Девы Марии Саулюс Кумелюс.

С ним согласился епископ-эмерит Паневежского епископата Йонас Кауняцкас. «Не вижу в пятиконечной звезде ничего коммунистического», - сказал он.

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Кауняцкас счел требование мэра Бардаускаса проявлением политического ханжества. Епископ сравнил эту ситуацию с демаршами отдельных жителей Паневежиса, которые заявили, что рождественское украшение центра города в красно-сине-белых тонах необходимо убрать, так как это является «напоминанием о России, флаг которой таких же цветов».

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Елочная звезда-навершие является традиционным украшением в Новый год и Рождество. Она символизирует Вифлеемскую звезду, увидев которую, волхвы, согласно Евангелию от Матфея, прибыли в Вифлеем Иудейский, чтобы поклониться рожденному Христу.