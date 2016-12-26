Семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы под Сочи, выплатят по 1 млн рублей

Правительство столицы выплатит по 1 млн рублей семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы в районе Сочи 25 декабря. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра и правительства города в понедельник.

Как уточнил собеседник агентства, родственникам жертв катастрофы также положены и федеральные выплаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство российской столицы окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем в минувшее воскресенье.



«Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе, москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с журналистами в понедельник.

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Напомним, самолет пропал с радаров 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта «Адлер». На борту находились 92 человека, все они погибли. Основными рабочими версиями офиацально названы попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.