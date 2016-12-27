Израиль объяснил жесткую реакцию на резолюцию ООН

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В мире уважают сильные страны и у Израиля есть национальная гордость, убежден Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, реакция Израиля на недавнюю резолюцию Совбеза ООН является взвешенной, настойчивой и ответственной.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Украина также прогосоловала за проект, после чего Израиль запретил министрам контакты с Украиной.

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«Сегодня утром в нескольких газетах жаловались, что я принял слишком жесткие меры по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставляем вторую щеку. Это взвешенная, настойчивая и ответственная реакция. Естественная реакция народа, разъясняющего странам мира, что происходящее в ООН для нас неприемлемо», - написал премьер в Facebook.

По мнению Нетаньяху, у такой реакции есть долгосрочная важность - даже если в будущем будут попытки выступить против Израиля.

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«Решительная реакция незаменима, так как она создает основу для другого отношения в будущем», - отметил израильский премьер.

«Поэтому выставлять наш протест мировой войной - это нелепо. Предлагаю перестать вести себя как в галуте. В пресмыкании нет государственной мудрости», - призвал он.

Премьер Израиля подчеркнул, что отношения государства с другими странами не только не пострадают, а в перспективе улучшатся.

«Потому что в мире уважают сильные страны, которые настаивают на своем, и не уважают слабых, которые пресмыкаются и покорно склоняют голову», - добавил он.


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