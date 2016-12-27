Глава Еврокомиссии призывает Google и Facebook к борьбе с фейками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Соцсети и другие интернет-гиганты должны последовательно бороться с дезинформацией, считает Жан-Клод Юнкер. Председатель бундестага Ламмерт в свою очередь полагает, что в этой сфере необходимо правовое регулирование.

Крупным социальным сетям и IT-концернам, таким как Facebook или Google, следует активно бороться с дезинформацией в интернете. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиагруппе Funke, которое выйдет в печать во вторник, 27 декабря. Юнкер напомнил, что соцсети брали на себя обязательство разработать меры, которые помешают распространению фейковых сообщений, например, во время предвыборных кампаний. «Мы проверим, как это может быть реализовано», - сказал глава Еврокомиссии.

В свою очередь председатель германского бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert) заявил ранее газете Neue Osnabrücker Zeitung, что механизмов, уже введенных Facebook, не хватает для фильтрации дезинформации. Он напомнил, с каким трудом главе правового комитета бундестага Ренате Кюнаст (Renate Künast) удалось добиться от Facebook удалить ложные сообщения о ней. «На примере этого случая

становится понятно, насколько беспомощным оказывается рядовой, никому не известный пользователь»,

- отметил Ламмерт.

Правящие партии Германии активно обсуждают, каким образом можно на законодательном уровне обязать социальные сети и другие подобные интернет-концерны создать специальные подразделения по защите прав пользователей и установить более жесткие сроки удаления фейков. Кроме того, блок ХДС/ХСС планирует ввести ответственность за распространение дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки в стране. Помимо этого, министерство внутренних дел ФРГ, по данным СМИ, хочет создать центр по борьбе с фейковыми новостями.

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