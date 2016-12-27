Россияне уступили канадцам в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде в стартовом матче чемпионата мира, который прошел в Торонто. Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, «Р-Спорт».

Встреча, состоявшаяся 26 декабря, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. У канадцев шайбы забросили Тайсон Йост (4 минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44). У россиян отметились Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

Российская команда вышла на матч в траурных повязках в память о жертвахкрушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи.

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