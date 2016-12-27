США в 2015 году сохранили за собой первенство в мире по экспорту оружия

Соединенные Штаты в 2015 году вновь заняли первое место среди стран-экспортеров военной продукции. За прошлый год США заключили сделки по продаже вооружений на 40 млрд долларов, что составляет половину от всех соглашений на мировом рынке оружия.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование, проведенное Конгрессом. Согласно его результатам, США удалось значительно опередить Францию, которая с продажами на 15 млрд долларов занимает вторую строчку в списке экспортеров вооружений.

При этом обе страны увеличили экспорт оружия в 2015 году.

У США продажи выросли на 4 млрд долларов, у Франции - более чем на 9 млрд.

Крупнейшими покупателями оружия в 2015 году по-прежнему оказались развивающиеся страны. Катар заключил сделки на покупку вооружений более чем на 17 млрд долларов, Египет - почти на 12 млрд долларов, Саудовская Аравия - более чем на 8 млрд долларов.

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Доходы России от продажи оружия в 2015 году незначительно снизились: с 11,2 млрд долларов в 2014 году до 11,1 млрд долларов в 2015-м. В докладе отмечается, что внимание Москвы было сосредоточено на странах Латинской Америки, в особенности - Венесуэле.

Выручка Китая в прошлом году достигла 6 млрд долларов. В предыдущем году она составляла всего более 3 млрд долларов.

Также исследование показало, что общий объем мировой торговли оружием упал с 89 млрд долларов в 2014 году до 80 млрд долларов в 2015-м. В прошлом году развивающиеся страны заключили контракты на покупку вооружений на 65 млрд долларов. Аналогичный показатель в 2014 году составлял 79 млрд долларов.

Доклад «Продажи обычных вооружений развивающимся странам в 2008-2015 годах» был подготовлен Исследовательской службой Конгресса, входящей в Библиотеку Конгресса США, и представлен на прошлой неделе законодательным органам. Этот ежегодный мониторинг считается наиболее комплексной оценкой глобальных продаж вооружений, имеющей несекретный характер.



Подробнее:http://www.newsru.com/world/27dec2016/arms.html