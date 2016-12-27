ЧП в Москве: ранивший из ружья трех полицейских взял заложницу

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

 

Житель Москвы, открывший стрельбу в жилом доме на юго-востоке столицы и ранивший трех полицейских, укрылся в квартире своей соседки и взял женщину в заложники. Об этом сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого», — добавила Иванова.

Она подтвердила данные о том, что

мужчина ранил трех полицейских, проводивших обыски в жилом доме по улице Ельнинской, и находившихся рядом двух работников коммунальных служб.

Пострадавшие госпитализированы. Личность самого стрелка установлена, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

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Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

По информации источника «Ленты.ру» в силовых структурах, мужчина стрелял из собственного охотничьего ружья. В МВД в свою очередь сообщили, что он подозревается в совершении грабежа. Обстреляв полицейских и коммунальщиков, злоумышленник скрылся в одной из квартир в том же доме, однако прибывшие на место силовики не обнаружили его там. Операция по задержанию подозреваемого готовится почти восемь часов, пишет ТАСС. Задействованы дополнительные силы полиции, бойцы Росгвардии, снайперы, сотрудники МЧС и представители Следственного комитета.

Позднее поступила информация, что обстрелявший полицейских и впоследствии запершийся в квартире на западе Москвы мужчина покончил с собой.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, находившаяся с ним женщина была освобождена.

«Женщину освободили, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сказала Иванова.

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