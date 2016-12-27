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В минувшие сутки в пожарах в Латвии пострадали два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 13 часов поступил вызов в Элейскую волость Елгавского края, где в четырехэтажном жилом доме возникло задымление. Мужчина 45 лет с ожогами был госпитализирован.

В 21.30 в Деменской волости Даугавпилсского края загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 120 кв.м., обрушилась крыша. В пожаре пострадал мужчина примерно 45 лет.

На Рождество крупнейший с точки зрения площади пожар произошел в Резекне, где открытым пламенем горело заброшенное двухэтажное здание. На ликвидацию этого пожара потребовалось более девяти часов работы.

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