Минобороны подтвердило: найден основной «черный ящик» Ту-154

 

Фото: TASS/Scanpix

Минобороны России сообщило об обнаружении основного бортового самописца Ту-154. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

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«В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1,6 тыс. м от берега на глубине 17 м телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что в ближайшие часы он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы для расшифровки.

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Также сообщается, что на удалении 1,7 тыс. м от берега на глубине около 30 м было обнаружено еще пять фрагментов самолета, в частности часть фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.

«Водолазами со спасательного судна «Эпрон» обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего. Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154», — сообщили в ведомстве.

Ранее источник сообщил, что в настоящее время одной из приоритетных версий причин крушения Ту-154 в Черном море является версия о попадании посторонних предметов в двигатель самолета.

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