Очевидец рассказал о странном падении Ту-154

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ рассказал о странном положении Ту-154, в котором самолет с журналистами и военными на борту спускался на воду. По его словам, лайнер был похож на мотоцикл, поставленный на заднее колесо.
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Во время аварии Ту-154 пограничник находился на катере в Черном море, благодаря чему и стал свидетелем трагедии, сообщает газета «Коммерсантъ». Ему показалось, что самолет летел так, будто бы пилоты хотели посадить его на воду.
Также он отметил, что самолет неуклонно терял высоту, и у него был неестественно задран нос. В таком положении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.Еще по этой теме
Эксперты считают, что причиной такого падения в воду могли стать ошибки пилотирования.
По их словам, экипаж Ту-154 попытался слишком резко поднять самолет вверх после того, как тот покинул аэродром на штатной скорости – 345 километров в час. В результате спустя несколько минут после взлета лайнер начал терять скорость и высоту.
Ошибочные действия пилотов могли усугубить и другие возможные факторы падения. Среди них – перегруз воздушного судна, нарушение центровки самолета, а также ряд технических неисправностей.
Отметим, что
в Федеральной службе безопасности допустили возможную «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета».
При этом в ведомстве заявили, что признаков теракта на борту лайнера не обнаружено. Тем не менее окончательное решение по этому поводу появится только после изучения бортовых самописцев и исследования тел погибших и обломков самолета.
Между тем в качестве основных версий трагедии сотрудники ФСБ рассматривают некачественное топливо и перегруз самолета, сообщает газета «Известия». «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Глава Росавиации Павел Михейчев заявил, что необходимо проверить заправку на аэродроме Чкаловский. По его словам, до падения самолет использовал топливо, залитое еще в Подмосковье.
При этом дозаправка в Адлере могла утяжелить лайнер.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.