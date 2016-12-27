Власти РФ назвали основную версию крушения Ту-154

Члены межведомственной комиссии, созданной для расследования аварии Ту-154 над Черным морем, установили приоритетную версию произошедшего. Эксперты считают, что, вероятнее всего, в двигатель лайнера залетела птица. При этом следов возгорания или взрыва перед падением обнаружено не было.

В межведомственной комиссии отметили, что «рядом находится база по исследованию птиц». «Возможно, одна из птиц попала в двигатель – это пока приоритетная причина», – цитирует Life.ru источник.

В ближайшее время эксперты проанализируют версию попадания птицы в двигатель самолета. Из обломков лайнера уже извлекли бортовые самописцы, данные с которых будут исследованы в НИИ Минобороны в подмосковных Люберцах. Также была обнаружена хвостовая часть упавшего Ту-154 с двигателями.

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Отметим, что ранее похожую версию выдвигали в Федеральной службе безопасности: по их мнению, причиной крушения лайнера мог стать попавший в двигатель посторонний предмет. Также сотрудники ФСБ предположили, что самолет мог упасть из-за некачественного топлива, технической неисправности самолета и ошибки пилотирования.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что падающий Ту-154 летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом.