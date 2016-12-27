Шойгу привлечет новых участников в ансамбль имени Александрова квартирами

 

Сергей Шойгу. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство обороны России намерено в ближайшем будущем предоставить 70 квартир ансамблю имени Александрова. Эта мера поможет восстановить музыкальный коллектив в кратчайшие сроки. С таким заявлением во вторник, 27 декабря, выступил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

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«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время семидесяти квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — заявил глава военного ведомства.

Также Шойгу напомнил, что военному музыкальному училищу будет присвоено имя погибшего 25 декабря в катастрофе Ту-154 руководителя ансамбля Валерия Халилова.

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Ранее заместитель министра обороны Николай Панков заявил журналистам, что

ансамбль имени Александрова «будет жить и оставаться символом армии и России».

68 артистов и сотрудников коллектива погибли в авиакатастрофе 25 декабря. Они были на борту Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны, следовавшего из Москвы в сирийскую Латакию.

Самолет пропал с радаров в 05:27 по московскому времени после вылета из Сочи, где прошел дозаправку.


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