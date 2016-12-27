Шойгу привлечет новых участников в ансамбль имени Александрова квартирами

Министерство обороны России намерено в ближайшем будущем предоставить 70 квартир ансамблю имени Александрова. Эта мера поможет восстановить музыкальный коллектив в кратчайшие сроки. С таким заявлением во вторник, 27 декабря, выступил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время семидесяти квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — заявил глава военного ведомства.

Также Шойгу напомнил, что военному музыкальному училищу будет присвоено имя погибшего 25 декабря в катастрофе Ту-154 руководителя ансамбля Валерия Халилова.

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