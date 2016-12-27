В Минобороны РФ рассказали о состоянии первого «черного ящика» Ту-154

Минобороны России заявили, что основной бортовой самописец самолета Ту-154 доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах.

«В Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах доставлен основной бортовой самописец потерпевшего крушения Ту-154. По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, еще три фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель и стойка шасси, найдены в Черном море.

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«Подводными аппаратами опытового судна «Селигер» Главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета.

Среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета. Сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег»

, — отмечается в сообщении.

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Добавим, 25 декабря самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». Погибли 92 человека. По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

ФСБ России не обнаружила признаков теракта или диверсии при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в Сочи. Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Утром в Минобороны РФ заявляли, что на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров был обнаружен основной бортовой самописец.