Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения самолета

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Со слов очевидца крушения самолета Ту-154 телеканал Рен ТВ создал 3D-реконструкцию авиакатастрофы, унесшей жизни 92 человек, пишет Postimees.

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Жертвами крушения Ту-154 25 декабря 2016 года стали 92 человека, среди которых были журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

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