На Украине демонтировали 1,3 тысячи памятников Ленину

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


За прошедший год власти Украины снесли 1320 памятников Ленину. В рамках закона о декоммунизации переименовано более 51 тысячи улиц.

На Украине на основании закона о декоммунизации в 2016 году было снесено 1320 памятников Ленину и переименовано 51493 улицы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

На Украине «демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством «ленинов» в публичном пространстве», - отмечается в сообщении.

В документе также говорится, что в уходящем году Верховная рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). При этом парламент опирался преимущественно на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.

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