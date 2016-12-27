Казахстанцу дали три года за посты про Путина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Cуд в Актобе приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова за разжигание социальной розни в фейсбуке. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты о российском президенте Владимире Путине.

Как отмечает «Актобе Таймс», Досов в своих постах писал, что Путин «разваливает страну», а также призывал россиян остановить «фашизм на своей земле».

Twitter

На суде Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят. Защита предположила, что страницу Досова могли взломать.

Дело против Досова, как предполагается, было возбуждено по жалобе другого казахстанца, который вступал с ним в полемику в комментариях. До суда обвиняемый провел четыре месяца в СИЗО.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован Showbiz

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом! Showbiz

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом!

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре Wo&Men

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Казахстан

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 