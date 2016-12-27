Independent: беженцы возвращаются в секретные лагеря в Кале

Сотни беженцев вернулись в секретные лагеря недалеко от Кале в надежде попасть в Великобританию, пишет издание The Independent.

Спустя два месяца после сноса лагеря «Джунгли» в Кале, самого большого лагеря мигрантов на территории Франции, многие мигранты возвращаются обратно на север страны.

Так, нелегальные постройки были обнаружены в районе Па-де-Кале. Число мигрантов, проживающих в каждой постройке, постоянно растет, отмечает издание.

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Один из так называемых секретных лагерей находится на окраине маленькой французской деревушки Норран-Фонт, в 30 км от порта Кале. В нем в настоящее время проживают около 130 беженцев.

В конце октября во Франции завершили снос лагеря для мигрантов в Кале.

































































Aizvērt Лагерь нелегальных имигрантов во французском городе Кале Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA





