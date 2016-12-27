В США сорт медицинской марихуаны назвали Кива

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Калифорнии супружеская пара вывела новый сорт лечебной марихуаны. Назвали его Кива и используют для производства шоколада.

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По утверждению создателей нового сорта, эта марихуана помогает снимать боль в суставах и тревогу. Мало того, на основе этого каннабиса пара наладила выпуск шоколадных плиток.

Сейчас Кива является одним из самых популярных брендов медицинского каннабиса в Калифорнии.

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Напомним, Илья Кива, который не имеет ничего общего с этими шоколадками, лишился работы, так как Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который он возглавлял.

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