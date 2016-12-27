Оператора телеканала «Звезда» поймали на краже аппаратуры на 350 тысяч рублей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Московская полиция задержала оператора телеканала «Звезда». Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, мужчину подозревают в краже аппаратуры с работы.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась представитель ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда»». Он попросил принять меры в отношении 35-летнего оператора канала.

«По словам заявителя, сотрудник из помещения телеканала на проспекте Мира похитил видеомикшер марки Roland стоимостью более 346 тысяч рублей, после чего скрылся», — пояснил источник.

Подозреваемого задержали к квартире по месту жительства на улице Космонавтов. В его отношении возбудили уголовное дело о краже. Сообщается, что ранее оператор к уголовной ответственности не привлекался.

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В ноябре неизвестный проник на территорию Центральной киностудии имени Горького, взломал дверь одной из организаций по производству кинофильмов и похитил оборудование. Злоумышленник унес с собой штативы, пустые пленки и оборудование для киносъемок.


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