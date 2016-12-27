В распоряжении следствия оказалась видеозапись падения Ту-154

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Следователи по делу о крушении самолета Ту-154 в Черном море нашли очевидца катастрофы, который снял на видео «взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море». Об этом сообщает Следственный комитет.

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При каких обстоятельствах этот человек сделал запись, не уточняется. Из сообщения СК следует, что были найдены и допрошены несколько «новых очевидцев авиакатастрофы».

«Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — рассказали в СК.

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