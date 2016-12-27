Он смешался с главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей, говорят ученые.

В России появился новый вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов. «У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG», - заявил он. Ученый отметил, что новый вирус поразил огромное количество людей, в том числе в Москве. «Он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей», - сказал Карамов.