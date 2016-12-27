Житель Карелии забил кочергой гостя, задремавшего во время вечеринки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В республике Карелия следователи СКР завершили расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном убийстве.

«По версии следствия, в ночь на 13 августа 2016 года обвиняемый, находясь дома в деревне Семеново Пудожского района, сначала распивал спиртное со своим знакомым, а когда тот уснул, попытался его выпроводить из квартиры. Мужчина уходить не пожелал, из-за чего произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил гостя руками и ногами, а также металлической кочергой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По ходатайству следствия нерадушный хозяин был арестован. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существую Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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