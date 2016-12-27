Эрдоган: У Турции есть доказательства, что США поддерживают боевиков ИГ

 

Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что коалиция во главе с США поддерживает боевиков террористических организаций, в частности, «Исламское государство» (запрещено в РФ).

«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ИГ. Сейчас они поддерживают террористические группировки. У нас есть доказательства: фотографии и видео», — сказал турецкий лидер, передает Reuters. Эрдоган отметил, что речь идет о боевиках ИГ, сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD) и ее вооруженным крылом YPG. 17 ноября президент Турции обвинил Запад в поддержке ИГ для дискредитации ислама. «Мы обнаружили у боевиков ИГ оружие западного происхождения», — заявил Эрдоган.


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