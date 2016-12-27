Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Советником станет бывший заместитель советника Буша-младшего.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал на пост советника по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томаса Боссерта.

Об этом во вторник, 27 декабря, передает Reuters, ссылаясь на заявление переходной команды Трампа.

Еще по этой теме

Сообщается, что в администрации президента США Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по внутренней безопасности.

Реклама

«Том привнесет в команду Белого дома глубокие и широкие знания и опыт по защите родины», – сказано в заявлении команды Трампа.