Трамп выбрал советника по борьбе с терроризмом

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Советником станет бывший заместитель советника Буша-младшего.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал на пост советника по делам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томаса Боссерта.

Об этом во вторник, 27 декабря, передает Reuters, ссылаясь на заявление переходной команды Трампа.

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Сообщается, что в администрации президента США Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по внутренней безопасности.

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«Том привнесет в команду Белого дома глубокие и широкие знания и опыт по защите родины», – сказано в заявлении команды Трампа.


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