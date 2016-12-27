Украина получила от Евросоюза 55 миллионов евро

Деньги пойдут на финансирование расходов общего фонда госбюджета.

Украина получила второй, заключительный, транш финансовой помощи Евроcоюза в размере 55,125 млн евро. Первый транш в размере 250 миллионов евро был выделен в июле 2014 года.

«Данная помощь – это признание реформ со стороны ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов.

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В Минфине подчеркнули, что деньги предоставлены по результатам оценки Еврокомиссеий проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией и госсзакупок.

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Напомним, контракт для Украины по развитию государства и поддержке реформ является частью пакета общей финансовой помощи ЕС Украине объемом 11 миллиардов евро, согласованного и принятого Еврокомиссией в марте 2014 года и подписанной в мае 2014 года.

В ведомстве отметили, что деньги пойдут на финансирование расходов общего фонда госбюджета.

В Минфине также напомнили, что эти средства являются безвозмездными и безвозвратными.