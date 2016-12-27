The Guardian: 2017 год грозит Европе политическим апокалипсисом

Спущенные флаги на здании Европарламента 22.03.2016
 

Спущенные флаги на здании Европарламента 22.03.2016. Фото: REUTERS/Scanpix

Европу в 2017 году может ждать политический апокалипсис: крах властных элит, чреда терактов и новая волна миграции могут повергнуть ЕС в кризис, который Брюссель вряд ли сможет преодолеть, считает обозреватель The Guardian Джон Хенли. Его статью реферирует РИА Новости.

Европу в 2017 году может ждать политический апокалипсис: крах властных элит, чреда терактов и новая волна миграции могут повергнуть ЕС в кризис, который Брюссель вряд ли сможет преодолеть, считает обозреватель The Guardian Джон Хенли. Его статью реферирует РИА Новости.

Как полагает автор, апокалиптический сценарий для Европы будет выглядеть так:

в начале года спецслужбы стран ЕС вновь допустят промашку, и в одной из столиц Старого света случится резонансный теракт.

Первым, кто воспользуется растущим ощущением беспомощности перед лицом терроризма станет, с точки зрения автора, голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия с высокой вероятностью одержит победу на парламентских выборах в Нидерландах в марте будущего года. Хенли подчеркивает, что в контексте кризиса европейской безопасности жесткий курс Вилдерса в отношении вопросов миграции сыграет на руку голландскому политику и укрепит позиции его «Партии свободы».

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Далее обозреватель предупреждает об опасности, исходящей от Турции.

Прекращение переговоров по безвизовому режиму, заморозка обсуждения членства страны в ЕС и жесткая критика Эрдогана со стороны еврочиновников могут спровоцировать кризис в отношениях между Брюсселем и Анкарой. Наиболее вероятным ответом турецкого лидера на дальнейшее «охлаждение» станет предоставление беженцам, размещенным на территории Турции, «коридора» в европейские страны. Автор убежден, что этот шаг может коренным образом изменить политический ландшафт Евросоюза. Три миллиона беженцев устремятся в «зажиточные» страны Европы в канун выборов во Франции и Италии, что безусловно усилит позиции противников ЕС.

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Если это произойдет, то к власти во Франции, Италии и Германии придут евроскептики, пишет Хенли. При этом Марин Ле Пен уже заявила, что в случае победы на президентских выборах она инициирует референдум о выходе Франции из ЕС. Нидерланды, по мнению автора, также последуют ее примеру, а в Италии «Движение пяти звезд» скорее всего выступит за возвращение итальянской лиры.

«Будет очень нехорошо, если все это произойдет», — считает автор. Тем не менее он убежден, что Европе не удастся избежать потрясений.

«Над Европой дуют ветра перемен, и странно, если мы не увидим новых жертв в лице представителей политических элит»

, — пишет обозреватель.

Хенли однако надеется, что апокалиптический сценарий не сбудется, а грядущий год будет спокойнее прошедшего как для Европы, так и для всего мира.


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