На счет бедной жительницы Индии пришло 15 миллионов долларов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Банк отказался проводить разбирательство, после чего женщина написала премьеру, однако от него пока нет ответа.

В Индии на счет жительницы города Мератх на банковский счет пришел миллиард рупий (14,7 миллионов долларов), пишет The Financial Express.

Шитал Ядав работает на фабрике в упаковочном отделе и получает пять тысяч рупий в месяц. Когда она снимала деньги с банковской карты, то обнаружила на своем счете почти миллиард рупий.

Она проверила счет также в другом банкомате, однако он показал ту же сумму.

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После этого женщина обратилась в банк. Два дня его служащие отказывались принимать ее жалобу, после чего посоветовали зайти через день, чтобы встретиться с отсутствующим менеджером, а затем нашли новый предлог, чтобы не заниматься этим делом.

После этого Ядав написала главе правительства, что такие деньги не могут ей принадлежать. Женщина попросила премьера помочь с решением этой проблемы.


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