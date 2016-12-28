Под Сочи обнаружено более 1,5 тысячи обломков Ту-154

 

Фото: AP/Scanpix

На месте крушения Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружено более 1,5 тысячи обломков упавшего самолета. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета», — рассказал источник. По его данным, около трети из них — 567 — подняты на поверхность. Два бортовых самописца, расположенных в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Ранее в среду стало известно, что

спасатели обнаружили в Черном море в районе Сочи еще три тела погибших.

Таким образом, общее число найденных тел достигло 15.

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27 декабря сообщалось, что в Черном море на участке протяженностью 200 метров обнаружено большое скопление обломков потерпевшего крушение самолета, а также фрагментов тел. В силовых структурах уточнили, что среди прочих был найден крупный обломок длиной более 60 метров. Также спасатели обнаружили систему радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Во вторник стало известно, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

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Основными рабочими версиями катастрофы остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета самолет рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту лайнера находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.



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