В РФ завели дело в связи с задавленным медведем; живодеры установлены

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью медведя, которого намеренно задавили двумя грузовиками в Якутии.

Дело заведено по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц». Эта статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

По данным СК, медведя убили рабочие-вахтовики. РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что подозреваемые по делу установлены. В сообщении министерства охраны природы Якутии говорится, что установлен один из подозреваемых, его имя не названо.

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По информации министерства, грузовики, которыми задавили медведя, принадлежат компании «Якутгеофизика».

26 декабря на YouTube была опубликована видеозапись, на которой снято, как несколько человек на грузовиках «Урал» намеренно давят бурого медведя в Якутии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что «за такие преступления должны быть реальные уголовные сроки».


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