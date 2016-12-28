МИД России: летаем с выключенными маяками из-за одной страны НАТО

Российские военные самолеты не включают транспондеры (радиомаяки, которые позволяют обнаружить самолет) при полетах над Балтикой из-за того, что одна из стран-членов НАТО не выполнила предписание Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

О какой именно стране идет речь, Келин не уточнил, но добавил, что эта проблема может быть решена при проявлении доброй воли. При этом для военной авиации намечен маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, для движения на котором транспондеры хотели включить еще в октябре.

«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но

они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это — одна из стран — членов НАТО»,

— пояснил Келин.

Российский президент Владимир Путин в октябре 2016 года рассказал, что Москва предложила НАТО включать транспондеры во время полетов над Балтикой. «Наши партнеры по НАТО предложение отклонили, более того, они сказали, что отклоняют предложение Путина», — заявил президент.

При этом как отмечает The Wall Street Journal, почти все самолеты НАТО уже летают в регионе с включенными радиомаяками.

В российской военной авиации таких передатчиков может быть очень мало, рассказали «Взгляду» источники в авиапроме и офицеры ВВС.

Представители балтийских стран регулярно сообщают об инцидентах, когда российские военные самолеты опасно сближаются с гражданскими лайнерами, которые не видят их из-за отсутствия сигналов транспондеров.