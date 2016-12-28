В Одессе Правый сектор снес мемориал жертв Ту-154

Возле здания генконсульства России в Одессе, где в память о жертвах катастрофы Ту-154 возложили цветы, представители Правого сектора устроили акцию.
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Все цветы и плакаты были выброшены в мусорку, а вместо них повесили свои плакаты с надписями «Смерть врагам» и «Русские, уходите! Бояры нет». Фото выложил один из представителей организации Сергей Стерненко в Facebook.
Напомним, Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, журналисты и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.
Среди основных версий катастрофы Ту-154 рассматривают попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.