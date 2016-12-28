Уникальные кадры: подводное обследование разбившегося ТУ-154

 

Фото: Скриншот видео

Водолазы продолжают поисковые работы в Черном море.

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Видео обследования водолазами обломков Ту-154 появилось в интернете.

«Была обследована акватория дна на предмет нахождения самолета при помощи гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили наше предположение о том, что самолет упал именно в этом месте. Уже найдено очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность», - сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко.

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Ранее спасателям удалось найти обломок самолета размером около 60 метров в длину, а также фрагменты тел жертв авиакатастрофы.

После расшифровки черных ящиков удалось также создать визуализацию последних секунд полета лайнера.

В результате изучения речевого бортового самописца выяснились последние слова пилотов Ту-154. Анализ самописца предварительно подтверждает версию ошибки при пилотировании. Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение утром, 25 декабря, в акватории Черного моря возле Сочи. Лайнер летел в Сирию. На его борту находилось 92 человека. В авиакатастрофе погибли съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала Звезда, а также 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда Елизавета Глинка.

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