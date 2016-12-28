В Китае установили статую похожего на Трампа петуха

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Птица с «фирменной» прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.

Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.

Это не первый «птичий двойник» избранного президента США в Китае. Ранее сообщалось, что похожий на Трампа золотой фазан стал интернет-звездой. Пятилетнего фазана сфотографировал журналист из Ханчжоу в местном сафари-парке.

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