В Китае установили статую похожего на Трампа петуха

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Птица с «фирменной» прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.