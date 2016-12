В Китае установили статую похожего на Трампа петуха

Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.

Это не первый «птичий двойник» избранного президента США в Китае. Ранее сообщалось, что похожий на Трампа золотой фазан стал интернет-звездой. Пятилетнего фазана сфотографировал журналист из Ханчжоу в местном сафари-парке.

Twitter

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx— CNN (@CNN) December 28, 2016