Состояние богатейших людей мира увеличилось в этом году на $237 млрд

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Богатейшие люди планеты по версии агентства Bloomberg с начала нынешнего года разбогатели на $237 млрд (5,7%), а их суммарное состояние достигло $4,4 трлн, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

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Толстосумы выиграли преимущественно за счет изменений политического ландшафта, вызванного победой политиков-популистов в США и Европе, причем на протяжении года размер их состояния неоднократно изменялся, сообщает «Газета.Ru».

Первое место по темпам роста богатства занял американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось за год на 19% до $71,4 млрд. Это произошло благодаря повышению стоимости Berkshire Hathaway Inc. после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре.

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«2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами», — считает президент Ascent Private Capital Management Майкл Коул. По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.

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При этом в индивидуальном зачете первое место занял глава корпорации Microsoft Билл Гейтс — $91,5 млрд.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg потеряли $41 млрд после новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США.


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