Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

В подмосковных Мытищах состоялись похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает телеканал «360».
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Помощницу главы департамента культуры Минобороны России Оксану Бадрутдинову похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище. Обряд прошел в закрытом режиме. Бадрутдинова погибла на 33-м году жизни.
Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где проходил дозаправку.Еще по этой теме
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