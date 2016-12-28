Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

В подмосковных Мытищах состоялись похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает телеканал «360».

Помощницу главы департамента культуры Минобороны России Оксану Бадрутдинову похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище. Обряд прошел в закрытом режиме. Бадрутдинова погибла на 33-м году жизни.

Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где проходил дозаправку.

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