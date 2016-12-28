Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

 

Иллюстративное фото. Фото: Artur Lebedev/TASS/Scanpix

В подмосковных Мытищах состоялись похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает телеканал «360».

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Помощницу главы департамента культуры Минобороны России Оксану Бадрутдинову похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище. Обряд прошел в закрытом режиме. Бадрутдинова погибла на 33-м году жизни.

Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где проходил дозаправку.

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В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).

Отрабатываются несколько версий произошедшего, но расшифровка записей бортового самописца позволила сузить их перечень.

Сообщалось, что, судя по расшифровке записи бортового речевого самописца, разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием «Закрылки, сука!» После этого звучат слова «Командир, падаем!» По данным источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета.



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