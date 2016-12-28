Сотрудникам Google запретили без разрешения приезжать в Россию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Компания Google обязала неключевых сотрудников компании из США получать разрешение от юридического департамента на поездки в Россию. Об этом изданию Firrma стало известно из письма главного евангелиста Google Джейми Касапа организаторам одного из IT-мероприятий в России.

В письме Касап говорит, что юридический отдел запретил ему ездить в Россию. «Видимо, это связано с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», — говорится в письме.

О каких именно последствиях идет речь, не говорится. Также неизвестно, кто имеется в виду под ключевыми сотрудниками Google, которым не нужно получать разрешение для поездок в Россию.

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В Google пока не прокомментировали сообщение Firrma.

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