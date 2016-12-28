«Вместо шасси убрали закрылки»: эксперты объяснили, почему ТУ-154 мог потерпеть крушение в Сочи

По словам специалистов, бывали такие случаи, когда вместо режима «закрылки-15» переключатель случайно ставили не в то положение.

Как писал ранее TopNews, предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Минобороны России показали, что развитие нештатной ситуации на борту произошло из-за закрылок авиалайнера. Журналисты «Московского комсомольца» попросили экспертов прокомментировать произошедшее на борту авиалайнера.

По словам одного из экспертов, если происходит рассогласованный выпуск закрылков, то заклинивший закрылок остается в том положении в котором и застрял.

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«То есть система отрубает все электродвигатели, которые применяются для выпуска и уборки механизации (закрылков). При этом исправный закрылок эта следящая система выпускает, или убирает именно на тот самый угол, на котором остался заклинивший закрылок. У некоторых в связи с этим возник вопрос: а возможно ли, что разбившийся «Ту» был настолько старым, что не был оборудован такой системой? Нет. Я летал на этом самолете и могу сказать, что лишь на самых первых Ту-154 ее не было. Позже пошли самолеты с обозначениями Ту-154А, затем «А-1», «А-2», потом - Ту-154 Б и т.д. Последние модификация с обозначением «М«. И на всех стояла эта система. Так почемуже один из членов экипажа в своих последних словах ругает закрылки? Думаю, он в этот момент как раз понял, что совершил ошибку», - сказал специалист.

Эксперт отмечает, что в этом самолете переключатель уборки и выпуска закрылков находится выше лобового стекла кабины экипажа.

В случае, если пилотирует командир корабля, то механизацию выпускает второй пилот, а если пилотирует второй пилот, то переключателем управляет уже командир.

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«В переключателе есть такие пазы, где в трех различных положениях стопорится переключатель: «закрылки-15», «закрылки-28» и «закрылки-45«. И вот когда командир рулит на взлете, он дает команду: «закрылки-28«. Второй пилот ставит их во взлетное положение. Самолет (это, правда, зависит от полетного веса) отрывается от земли на скорости 270-290 км в час. Затем, когда ему требуется пересечь высоту 120 м и уйти выше, он разгоняется до скорости не менее 330 км в час и тогда дается команда на уборку механизации. То есть из положения «закрылки-28», их переключатель ставится в положение «закрылки-15«. А самолет тем временем продолжает разгон. Но бывали такие случаи – особенно если болтанка в воздухе – когда вместо «закрылки-15» переключатель случайно, по ошибке, ставили в положение «0«. Это, конечно, предположение, но вот представьте: с «28» закрылки сразу убираются на «0«. А при этом скорость полета на «чистом крыле», то есть когда уже полностью убрана механизация, не обеспечена. В результате самолет выходит на критический угол атаки, при котором возможно сваливание в штопор. Если произошло что-то подобное, то это однозначно можно расценивать как ошибку экипажа», - подчеркнул он.

Другой эксперт несколько иначе описал возможную ситуацию на борту потерпевшего крушение Ту-154.

«Если закрылки начали убираться не синхронно, то дело тут не в том, что недостаточно подъемной силы. Ее достаточно. Просто разница подъемных сил на левом и правом полукрыле приводит к тому, что интенсивно развивается угол крена.

Если сразу же на это не среагировать, то дальше уже ничего не сделаешь, так как скорость растет и соответственно растет разница подъемных сил на полукрыльях и даже хода рулей уже не хватит для компенсации. Именно поэтому на всех самолетах устанавливают механизмы, которые ограничивают уборку механизации, если идет ее рассогласование. Однако, судя по расшифровке переговоров, которая появилась в СМИ, там, возможно все было еще хуже: пилоты вместо шасси убрали закрылки… И убились. В этом случае там вообще без вариантов…», - сказал он.