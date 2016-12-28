«Вместо шасси убрали закрылки»: эксперты объяснили, почему ТУ-154 мог потерпеть крушение в Сочи

Иллюстративное фоот
 

Иллюстративное фоот. Фото: AP/Scanpix

По словам специалистов, бывали такие случаи, когда вместо режима «закрылки-15» переключатель случайно ставили не в то положение.

Еще по этой теме

Как писал ранее TopNews, предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Минобороны России показали, что развитие нештатной ситуации на борту произошло из-за закрылок авиалайнера. Журналисты «Московского комсомольца» попросили экспертов прокомментировать произошедшее на борту авиалайнера.

По словам одного из экспертов, если происходит рассогласованный выпуск закрылков, то заклинивший закрылок остается в том положении в котором и застрял.

Еще по этой теме
Власти РФ назвали основную версию крушения Ту-154

Власти РФ назвали основную версию крушения Ту-154

В Минобороны РФ рассказали о состоянии первого «черного ящика» Ту-154

В Минобороны РФ рассказали о состоянии первого «черного ящика» Ту-154

Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения самолета

Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения самолета

«То есть система отрубает все электродвигатели, которые применяются для выпуска и уборки механизации (закрылков). При этом исправный закрылок эта следящая система выпускает, или убирает именно на тот самый угол, на котором остался заклинивший закрылок. У некоторых в связи с этим возник вопрос: а возможно ли, что разбившийся «Ту» был настолько старым, что не был оборудован такой системой? Нет. Я летал на этом самолете и могу сказать, что лишь на самых первых Ту-154 ее не было. Позже пошли самолеты с обозначениями Ту-154А, затем «А-1», «А-2», потом - Ту-154 Б и т.д. Последние модификация с обозначением «М«. И на всех стояла эта система. Так почемуже один из членов экипажа в своих последних словах ругает закрылки? Думаю, он в этот момент как раз понял, что совершил ошибку», - сказал специалист.

Эксперт отмечает, что в этом самолете переключатель уборки и выпуска закрылков находится выше лобового стекла кабины экипажа.

В случае, если пилотирует командир корабля, то механизацию выпускает второй пилот, а если пилотирует второй пилот, то переключателем управляет уже командир.

Реклама

«В переключателе есть такие пазы, где в трех различных положениях стопорится переключатель: «закрылки-15», «закрылки-28» и «закрылки-45«. И вот когда командир рулит на взлете, он дает команду: «закрылки-28«. Второй пилот ставит их во взлетное положение. Самолет (это, правда, зависит от полетного веса) отрывается от земли на скорости 270-290 км в час. Затем, когда ему требуется пересечь высоту 120 м и уйти выше, он разгоняется до скорости не менее 330 км в час и тогда дается команда на уборку механизации. То есть из положения «закрылки-28», их переключатель ставится в положение «закрылки-15«. А самолет тем временем продолжает разгон. Но бывали такие случаи – особенно если болтанка в воздухе – когда вместо «закрылки-15» переключатель случайно, по ошибке, ставили в положение «0«. Это, конечно, предположение, но вот представьте: с «28» закрылки сразу убираются на «0«. А при этом скорость полета на «чистом крыле», то есть когда уже полностью убрана механизация, не обеспечена. В результате самолет выходит на критический угол атаки, при котором возможно сваливание в штопор. Если произошло что-то подобное, то это однозначно можно расценивать как ошибку экипажа», - подчеркнул он.

Другой эксперт несколько иначе описал возможную ситуацию на борту потерпевшего крушение Ту-154.

«Если закрылки начали убираться не синхронно, то дело тут не в том, что недостаточно подъемной силы. Ее достаточно. Просто разница подъемных сил на левом и правом полукрыле приводит к тому, что интенсивно развивается угол крена.

Если сразу же на это не среагировать, то дальше уже ничего не сделаешь, так как скорость растет и соответственно растет разница подъемных сил на полукрыльях и даже хода рулей уже не хватит для компенсации. Именно поэтому на всех самолетах устанавливают механизмы, которые ограничивают уборку механизации, если идет ее рассогласование. Однако, судя по расшифровке переговоров, которая появилась в СМИ, там, возможно все было еще хуже: пилоты вместо шасси убрали закрылки… И убились. В этом случае там вообще без вариантов…», - сказал он.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR

reklama.vesti.lv

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов Hi-Tech

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов

Предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России Hi-Tech

Предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Ученые вычислили дату разрушения Земли Hi-Tech

Ученые вычислили дату разрушения Земли

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом! Showbiz

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом!

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Авиакатастрофы

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 